هيئة الأدب والنشر والترجمة تطلق مبادرة “المرصد العربي للترجمة”

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تعتزم هيئة الأدب والنشر والترجمة إطلاق مبادرة “المرصد العربي للترجمة” مطلع العام المقبل 2022م، وذلك بهدف تنسيق الجهود العربية في مجال الترجمة ودعم مسيرتها، من

خلال تأسيس مرصد يوثق الحركة الترجمية في العالم العربي ويشكل مرجعاً موثوقاً وبوابة للتبادل المعرفي والثقافي.

وتهدف مبادرة “المرصد العربي للترجمة” إلى تجسير الهوة المعرفية بين الوطن العربي والعالم من خلال إثراء الثقافة وتحقيق متطلبات النمو المعرفي التي تضمنها عملية الترجمة، بالإضافة إلى تطوير منظومة تنافسية مستدامة لقطاع الترجمة، بما يحقق نمواً اقتصادياً للمملكة، ويعزز مكانتها كمرجع رقمي رائد للترجمة المعتمدة، إلى جانب خلق بيئة جامعة للمختصين والباحثين من أفراد ومؤسسات في الوطن العربي، وتعميق الشراكات الدولية في مجالات الترجمة.

ويأتي تنفيذ مبادرة “المرصد العربي للترجمة” في سياق جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة لبناء بيئة أدبية خلاّقة تتكامل فيها جهود المؤلفين والمترجمين والناشرين، وتنشط فيها حركة الترجمة من وإلى اللغة العربية. Source almnatiq





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