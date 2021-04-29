بالفيديو.. «المرور»: استمرار تطوير مدارس تعليم القيادة بجميع المناطق

أكَّد المرور السعودي، اليوم الخميس، استمرار العمل في تطوير مدارس تعليم القيادة في كل مناطق المملكة.

وأظهرت لقطات بثَّها حساب «المرور السعودي»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، من إحدى مدارس تعليم القيادة في المدينة المنورة دقة وسلاسة الإجراءات المتبعة بشأن تعليم القيادة.

ووفق المادة الـ «47» من نظام المرور، يجوز إنشاء أو تشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات، كما تجوز ممارسة مهنة تعليم القيادة، وفق ما تحدده اللائحة، ويجوز للإدارة العامة للمرور الترخيص بافتتاح مدارس أهلية لتعليم قيادة المركبات بانواعها في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها وتحدد الإدارة العامة للمرور فئات وشروط ومواصفات وبرامج هذه المدارس، وتتولى الإدارة العامة للمرور الإشراف على تشغيل مدارس تعليم القيادة ومتابعتها والتحقق من كيفية سير العمل فيها بالإضافة إلى التأكد من استمرارية مطابقة المدارس للشروط فنيًّا وإداريًّا.