أمير جازان يدشن حملة "أخرج زكاتك من بيتك" بمنصة تبرع بالمنطقة

دشن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبة بالإمارة اليوم حملة "أخرج زكاتك من بيتك" بالمنطقة، عبر المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية.

جاء ذلك خلال استقبال أمير جازان لأعضاء فريق الحملة بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي، واستمع أمير جازان إلى شرح مفصل عن المنصة الوطنية للتبرعات وأهدافها والخدمات التي تقدمها لتطوير وتعزيز العمل الخيري والقطاع غير الربحي.

ونوه أمير المنطقة باهتمام القيادة الرشيدة بدعم المبادرات التي تعزز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري، وما يشهده القطاع الخيري من تطور وتنظيم ضمن توجهات رؤية المملكة 2030 في ظل الدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة لجميع القطاعات.

من جانبهم، ثمن أعضاء الحملة أمير المنطقة وسمو نائبه حرصهم الدائم ودعمهم اللامحدود لنجاح الحملة ولجميع الأعمال الخيرية والإنسانية في المنطقة.

حضر التدشين وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.