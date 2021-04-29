الحربي يتوقع استمرار هطول الأمطار بعدد من مناطق المملكة

توقع خبير الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، استمرار هطول الأمطار على عدد من مناطق المملكة.

وأضاف الحربي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنَّه من المتوقع استمرار الخير على مناطق جنوب غرب وغرب المملكة طيلة الأيام المقبلة، قائلًا: إن حالتنا الجوية «الخصب المداري»، لا تصب سحبها في نطاق هذا التمدد الخصب إلا وارتوت منها.

وكان المركزُ الوَطني للأرصادِ توقَّعَ، بتقريره لطقسِ غدٍ الجمعة، هطولَ أمطار رعدية، متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخات برد على منطقة نجران ومرتفعات جازان ومكة المكرمة، وعسير، والباحة، متوقعا نشاط الرياح السطحية، قد تثير الأتربة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

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