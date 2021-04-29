صحة الرياض تواصل تقديم خدماتها في مركز لقاحات كورونا بالخرج

تواصل صحة الرياض تقديم خدماتها للمستفيدين في مركز لقاحات كورونا في محافظة الخرج بالمركز الحضاري في لجنة التنمية الاجتماعية بمركز اليمامة.

وتفصيلًا أعلنت "صحة الرياض"، أن مركز اللقاح في محافظة الخرج يواصل تقديم خدماته يوميًّا للمستفيدين تفاعلًا مع رغبات المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا، وذلك من الساعة الثامنة مساء حتى الثانية صباحًا.

وبينت صحة الرياض أن مراكز اللقاح تشهد إقبالًا كبيرًا من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وحثت صحة الرياض الجميع بسرعة الحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال تطبيق صحتي، مؤكدة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.

وجدّدت التذكير بالاستفادة من خدمة أولوية، التي وفرتها الصحة؛ حيث يُتاح من خلالها إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم على 75 سنة وأكثر حاليًّا لجميع المواطنين والمقيمين، دون تسجيل أو موعد أو انتظار، وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح.