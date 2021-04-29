7444 بلاغا حتى 17 رمضان تلقاها الهلال الأحمر بجدة

تلقت الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة 7444 بلاغا منذ بداية شهر رمضان 1442هـ إلى 17منه، حيث تنوعت البلاغات ما بين حوادث مرورية ومرضية، تجاوبت معها الفرق الإسعافية بكل كفاءة ومهنية.

وبلغ عدد الحوادث المختلفة 2998 بلاغا، فيما بلغ عدد البلاغات للحالات المرضية المختلفة 4446 بلاغاً متنوعا، ما بين أمرض تنفسية والسكري وغيرها من الأمراض الأخرى.

تطبيق أسعفني

وتستقبل غرفة العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي البلاغات عن طريق الرقم 997 وعبر التطبيق في الأجهزة الذكية أسعفني، حيث يتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهواتف الذكية، واستدعاء فرقة إسعافية. ومعرفة حالة البلاغ وتتبع مساره، كما يتيح للفرق الإسعافية الاستدلال على موقع البلاغ ويوفر أيضا معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ واللهجات الإغاثية والعديد من المميزات داخل التطبيق.

المسعف الإلكتروني

يعد تطبيق المسعف الإلكتروني من الأنظمة الإلكترونية الحديثة والمتطورة، التي تستخدمها الفرق الإسعافية بالمملكة، كأحد مكونات نظام العمليات لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية الميدانية لهيئة الهلال الأحمر السعودي، وتعمل الهيئة على تطبيق نظام المسعف الإلكتروني لرفع جودة الخدمات الإسعافية في جميع مناطق المملكة، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020. ويعد تطبيق المسعف الإلكتروني أحد أنواع التطبيقات الإلكترونية الحديثة، التي تتميز بسرعة الإيقاع الحركي وتنفيذ العديد من المهام في أسرع وقت ممكن، مع الدقة في التنفيذ بجانب العديد من المميزات الأخرى.