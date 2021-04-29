أسماء المقبولين في وظائف وزارة الدفاع

ودعت الوزارة المقبولين والمقبولات للدخول على منصة "جدارة" لاستكمال إجراءات الفحوصات الطبية ومراجعة الجهة المقبول بها، ويمكن الاطلاع على أسماء المقبولين.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم أن عدم الحضور، يعتبر تنازلا عن الحق في الوظيفة وعدولا عنها.
أسماء المقبولين " نساء هنا
أسماء المقبولين "رجالا" : هنا
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