شكرا لقرائتكم خبر عن «بناء لرعاية الأيتام» تحث على دعم برنامج الأرامل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حثت جمعية بناء لرعاية الأيتام جموع المواطنين على المساهمة في كفالة ومساندة برنامج "أم الأيتام"، فيما طالبت بالتبرع من خلال منصتها.

وكتبت الجمعية على حسابها الرسمي في "تويتر": "ساهموا في كفالة أم يتيم وساندوها لتربي أيتامها للتبرع من خلال منصة التبرع : https://new.benaa.org.sa/product/reaya/

وأكدت الجمعية على موقعها أن هذا البرنامج يقوم على دعم الأرملة ” أم الأيتام ” لتتمكن من رعاية أبنائها الأيتام وتأمين احتياجاتها واحتياجاتهم والتفرغ لتربيتهم وبناء مستقبلهم .