شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» توزع سلات غذائية على 34 محافظة إندونيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في جاكرتا للأسبوع الثالث على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية ووجبات تفطير الصائمين وهدية خادم الحرمين من التمور الفاخرة في جمهورية إندونيسيا لهذا العام1442 هـ - 2021م بإشراف ومتابعة وتوجيهات من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وبتنسيق مستمر مع سفير خادم الحرمين الشريفين بجاكرتا عصام بن أحمد عابد الثقفي.

ووزعت الملحقية الدينية خلال الأسبوع الجاري مجموعة كبيرة من السلات الغذائية ووجبات الإفطار وفق الآتي : في مقر الأكاديمية السعودية سلال غدائية على الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام، و350 سلة غذائية مع كمية من التمور في معهد هدية الله وجمعية الإرشاد، و750 وجبة غذائية و50 سلة غذائية في معهد مفقودي الأبوين من جزيرة بابوا، و290 سلة غذائية في حي تانقرنق, و140 سلة في مدينة باندونق عاصمة محافظة جاوا الغربية شملت المتضررين من الانهيارات الجبلية.

وأفاد الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجاكرتا أحمد بن عيسى الحازمي أن المستفيدين من برنامج هدية خادم الحرمين من التمور الفاخرة وبرنامج تفطير الصائمين عبر السلال الغذائية ووجبات التفطير أكثر من 80 ألف مسلم وغير مسلم بمدن وقرى إندونيسيا وتنفذ هذه البرامج في 34 محافظة و عدد 317 من المراكز والجمعيات والمؤسسات والمعاهد الاسلامية ودور تحفيظ القران الكريم ودور الأيتام والسجون والمستشفيات حسب "البروتوكولات" والخطة الصحية والإجراءات المتبعة في إندونيسيا.

وبين الحازمي أن البرنامجين ينفذان وفق التدابير و"البروتوكولات" الصحية للوقاية من فيروس كورونا، منوهاً بالتنسيق مع رؤساء الجمعيات والجهات المتعاونة لتوزيع الوجبات والسلات الغذائية والتي تحظي بتنويه وإشادة واسعة في نفوس المجتمع الإندونيسي الذين يقدرون للمملكة مواقفها الأخوية.