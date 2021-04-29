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متحدث الصحة: لم يتم رفع أي طلب لـ منع التجول في رمضان أو العيد

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متحدث الصحة: لم يتم رفع أي طلب لـ منع التجول في رمضان أو العيد

متحدث الصحة: لم يتم رفع أي طلب لـ منع التجول في رمضان أو العيد

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي ما يتم تداوله بشأن فرض منع تجول في نهاية رمضان أو أيام العيد.

وقال متحدث الصحة، في لقاء مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية: “إنه لم يتم رفع أي طلب لـ منع التجول في رمضان أو أيام العيد”.

مستجدات في

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الخميس، عن تسجيل (1026) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (11) حالة وفاة رحمهم الله.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل (1055) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (399,509) حالة ولله الحمد.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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