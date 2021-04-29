الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

حرصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تفعيل الجانب الديني والشرعي في توجيه الزوار والقاصدين والمصلين بالمسجد الحرام فيما يخص الاستفادة من الدروس العلمية المقامة بالمسجد الحرام والتي ألقاها عدد من أصحاب المعالي والفضيلة مدرسي المسجد الحرام، وذلك من خلال تدشين النقل الصوتي للدروس العلمية المسجلة بالمسجد الحرام.

البث موقع توسعة الملك فهد

وأكد مدير إدارة التوجيه والإرشاد الأستاذ ماجد بن محمد المسعودي أن هذه الدروس سوف يتم بثها عبر المصليات في المسجد الحرام بموقع توسعة الملك فهد- رحمه الله- بالدور الأول من خلال مصليات بجوار باب (91-79-74-64)، وذلك فيما يخص أحكام الصيام والزكاة وسائر العبادات.

وذكر المسعودي قائلًا إن النقل الصوتي للدروس العلمية المسجلة بالمسجد الحرام تأتي ضمن التنسيق مع الإدارة العامة للتشغيل والصيانة وذلك عبر السماعات التي تتواجد في كل مصلى من المصليات التي تم تحديدها لبث الدروس، وأكد على أن هذه الدروس سوف تستمر خلال موسم شهر رمضان المبارك وبمعدل فترتين بعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب، وأن النقل الصوتي للدروس العلمية سوف يستمر بعد موسم رمضان في مصليات مخصصة للرجال والنساء.

واختتم المسعودي شكره لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وحرص الدولة -حفظها الله- على دعم الحرمين الشريفين وخدمة قاصدي بيت الله الحرام وعُماره.



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