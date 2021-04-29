الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت الشركة السعودية للكهرباء مقطع فيديو أوضحت من خلاله طريقة الاشتراك في خدمة “اطمئن”، لضمان الحصول على الكهرباء بشكل مستمر ومتواصل في الحالات الطارئة.

تفاصيل خدمة اطمئن

وعلقت الشركة على المقطع بقولها: “لا تقلق، خدمة “اطمئن” توفر لك الكهرباء بشكل مستمر، في الحالات الطارئة والمجدولة”.

رابط الاشتراك في الخدمة

وأضافت “إذا كان لديك مريض تعتمد حياته على أجهزة موصولة بالكهرباء، تفضل واشترك بالخدمة عبر الرابط التالي:

https://se.com.sa/ar-sa/Customers/Pages/ElectricityServiceConnection.aspx



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