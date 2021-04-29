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خدمة اطمئن توفر لك الكهرباء بشكل مستمر في الحالات الطارئة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

خدمة اطمئن توفر لك الكهرباء بشكل مستمر في الحالات الطارئة

خدمة اطمئن توفر لك الكهرباء بشكل مستمر في الحالات الطارئة

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت الشركة للكهرباء مقطع فيديو أوضحت من خلاله طريقة الاشتراك في خدمة “اطمئن”، لضمان الحصول على الكهرباء بشكل مستمر ومتواصل في الحالات الطارئة.

تفاصيل خدمة اطمئن

وعلقت الشركة على المقطع بقولها: “لا تقلق، خدمة “اطمئن” توفر لك الكهرباء بشكل مستمر، في الحالات الطارئة والمجدولة”.

رابط الاشتراك في الخدمة

وأضافت “إذا كان لديك مريض تعتمد حياته على أجهزة موصولة بالكهرباء، تفضل واشترك بالخدمة عبر الرابط التالي:

https://se.com.sa/ar-sa/Customers/Pages/ElectricityServiceConnection.aspx

 
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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