2796 طالبًا وطالبة ينهون عامهم الدراسي بمعهد الحرم المكي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أنهى (2796) طالبًا وطالبة من معهد الحرم المكي الشريف عامهم الدراسي عن بعد، وذلك بعد الانتهاء من الاختبارات النهائية، والتي استمرت لأسبوعين بعدد (378) اختبارًا، وبمجموع (60) مادة.

ظروف استثنائية

وأوضح فضيلة مدير عام الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف الشيخ صالح السلمي بأن هذا العام استكمل عن بعد، نظرًا للظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورنا، موضحًا بأن هذا العام الدراسي كان ناجحًا بكل المقاييس ولله الحمد، مقدمًا شكره لأصحاب الفضيلة المشايخ معلمي المعهد، ولمراقبي الطلاب والكادر الإداري على جهودهم في إنجاح العام الدراسي وتقديم كافة الخدمات لطلاب العلم، كما قدم شكره للكادر التعليمي والإداري النسائي على ما بذلن من جهود لإنجاح العملية التعليمية لطالبات المعهد، سائلًا الله للجميع التوفيق والنجاح.

اهتمام ودعم متواصل

واختتم السلمي بالشكر لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لما يلقاه المعهد من اهتمام ودعم متواصل من معاليه، سائلًا الله له دوام التوفيق والسداد.

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