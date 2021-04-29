أمير الشرقية یوجّه بفتح مواقف الإمارة أمام المتسوقين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية بفتح المواقف الخاصة بإمارة المنطقة الشرقية أمام المتسوقين في الفترة المسائية خلال شهر رمضان نظرا للإصلاحات التي تنفذ حاليا في مواقف السيارات في شارع الملك فيصل بسوق الدمام .

أهداف توجيه أمير الشرقية

وكان سموه قد وجّه في وقت سابق أمانة المنطقة الشرقية بفتح مواقف الأمانة أمام المتسوقين؛ للاستفادة منھا والتخفيف من الازدحام المروري لمرتادي السوق، ویأتي ھذا التوجيه حرصا من سموه الكريم على التخفيف على المتسوقين والحد من الازدحام وتوفير مواقف كافية للسيارات في ھذه المنطقة الحیوية التي یحرص المواطنون على زیارتھا.

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