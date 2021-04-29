بدء الإغلاق الشامل في تركيا لمواجهة تفشي كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ الإغلاق الشامل في عموم تركيا، اعتبارًا من مساء الخميس، وحتى فجر الإثنين 17 مايو/أيار المقبل؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة.



وحسب الصحيفة بدأ الإغلاق الكامل للبلاد في تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (16.00 بتوقيت جرينتش)، على أن ينتهي في الخامسة (02.00 بتوقيت جرينتش) فجر الإثنين 17 مايو.



وتماشيًا مع قرار الإغلاق الكامل الذي اتخذته الحكومة التركية الإثنين الماضي، سيستمر حظر التجول حتى التاريخ المذكور دون تمييز بين أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع.





وبناء عليه، سيتم إعفاء الأماكن والأشخاص المحددين من الحظر من أجل ضمان عدم تعطل سلاسل الإنتاج والتصنيع والإمدادات والخدمات اللوجستية، واستمرارية أنشطة الصحة والزراعة والحراجة، خلال الأيام التي ستشهد تطبيق حظر التجول.

كما ستتمكن محلات البقالة ومحلات بيع الخضار واللحوم والمكسرات والحلويات، من ممارسة أعمالها بين الساعات 10.00 حتى الساعة 17.00 وسيكون متاحا للمواطنين الذهاب إلى محلات البقالة والماركت وبيع الخضار واللحوم والمكسرات والحلويات الأقرب إلى أماكن إقامتهم شريطة أن يقتصر الأمر على تلبية الاحتياجات الضرورية دون استخدام المركبات، وستظل المتاجر مغلقة خلال أيام الأحد.





وستتمكن أماكن تناول الطعام والشراب وشركات طلب الطعام عبر الإنترنت من توصيل الطرود على مدار الساعة حتى الخميس الموافق 13 مايو والذي يصادف نهاية شهر رمضان، وستتمكن من توصيل الطرود حتى الساعة 01.00 مع انتهاء شهر رمضان.

ونوهت وزارة الداخلية التركية، في بيان، إلى أن وجود حجز في المرافق السياحية خلال الفترة التي سيتم فيها تطبيق حظر التجول لن يوفر للمواطنين إعفاء من الحظر أو قيود السفر بين المدن، وستكون مرافق الإقامة خلال هذه الفترة قادرة فقط على خدمة الأشخاص الذين لديهم تصريح سفر بسبب ظروف إلزامية.





وتشهد تركيا منذ فترة ارتفاعًا كبيرًا في إصابات ووفيات فيروس كورونا جعلتها على رأس الدول الأوروبية من حيث عدد الإصابات اليومية والوفيات الناجمة عنها.

وفي 1 مارس/آذار الماضي تم انطلاق المرحلة الأخيرة من العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل مشروط.

وكانت الحكومة التركية قد اتخذت إجراءات احترازية جديدة لخفض سرعة انتشار الفيروس بعدما عجزت عن التحكم به، حيث تم مد فترة حظر التجوال خلال أيام الأسبوع لتبدأ من التاسعة مساء وتقرر إغلاق المطاعم والمقاهي حتى نهاية شهر رمضان، غير أن هذه الإجراءات لم تفلح في خفض الزيادة في الإصابات.، لتتجه إلى الإغلاق الشامل الذي بدأ اليوم.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة التركية على موقعها الإلكتروني تسجيل 339 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة رفعت الإجمالي إلى 39737، فيما تم تسجيل 37 ألفًا و674 إصابة جديدة رفعت الإجمالي إلى 4 ملايين و788700 إصابة بكورونا.