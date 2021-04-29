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إسرائيل تفرج عن راع اجتاز الحدود من سوريا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفرج الجيش الإسرائيلي، الخميس، عن راع عقب اعتقاله لاجتيازه الحدود من داخل سوريا.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان: "اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم راعي ماشية اجتاز عمدًا خط الحدود من داخل سوريا إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "لقد تم اعتقاله شرق السياج الأمني خلال نشاط وسط هضبة الجولان في إطار الجهود المتواصلة لحماية الحدود".

وتابع أدرعي: "تم الإفراج عن المشتبه به بعد التحقيق معه لدى قوات الأمن".

ولم يذكر البيان أسباب اجتياز الراعي للحدود أو جنسيته.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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