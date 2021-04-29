رئيس البرلمان العربي: حديث محمد بن سلمان خارطة طريق واضحة لمستقبل السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أشاد صاحب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، بمضامين الحوار التلفزيوني لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله، مثمنًا جهود المملكة العربية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله – في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة كونها تمثل عمقًا استراتيجيًا للخليج والعرب والمسلمين، فضلًا عن نهجها الثابت ومبادئها الراسخة في مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة في هذه المرحلة، بعزيمة صادقة.

وأعرب العسومي، عن بالغ تقديره للشفافية والوضوح الذي جاء عليه اللقاء ووقوفه على كل النقاط التي تهم متابعات الخليج 365 وحرصه على إطلاع العالم على ما تم إنجازه في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الخمس الأخيرة والرؤى المستقبلية في ظل استراتيجية 2030 والتي تسير عليها المملكة بقدم وساق، مشيدًا بالقفزة الكبيرة التي حققتها المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات من برامج إصلاحية ومشروعات تنموية عملاقة وتنويع لمصادر الدخل بما يعود بالنفع على أبناء المملكة ويحقق تطلعاتهم ويلبي طموحاتهم.

وأكد العسومي، أن الدقة التي تحدث بها ولي العهد السعودي في كافة المجالات التي تتعلق بالمملكة سواء داخليًا أو خارجيًا، شكَّلت خارطة طريق واضحة لمستقبل المملكة بعد الإنجازات التي حققتها بعد 5 سنوات من إطلاق “رؤية 2030″، وأيضًا خارطة طريق لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار لدول المنطقة في ضوء مكانتها المحورية.

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