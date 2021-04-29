إطلاق مبادرة المنافسة المضمونة في منصة اعتماد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بالشراكة مع وزارة المالية عن “مبادرة المنافسة المضمونة”، والتي تأتي في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية في شهر رمضان المبارك من خلال الدخول على منصة اعتماد والتبرع للمؤسسات والجمعيات الخيرية المعتمدة.

منصة اعتماد الرقمية

وتأتي هذه الخطوة في إطار المسؤولية المجتمعية للمركز ممثلة في منصة اعتماد الرقمية، وذلك ضمن مبادراتها الرامية إلى تشجيع المجتمع على المساهمات الخيرية الموثوقة.

وستضم المنصة عدة مؤسسات وجمعيات خيرية مثل منصة إحسان المنصة الوطنية للعمل الخيري التابعة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي تسعى إلى تعظيم أثر القطاع الخيري وتمكينه تقنيًا، ومنصة جود الإسكان التابعة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية والتي تساهم في تقديم يد العون للعطاء السكني، ومنصة تبرع التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي الحل الأسهل في إيصال المتبرع للمحتاج في كل مناطق المملكة.

كما ستضم منصة شفاء التابعة لوزارة الصحة والتي تهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات العلاجية، والـأجهزة الطبية، والأدوية للمحتاجين والمنقطعين والحالات الطارئة لمن ليس لديهم قدرة للحصول على العلاج في المنشآت الصحية، بالإضافة إلى منصة وقفي التابعة للهيئة العامة للأوقاف والتي تهدف إلى تحفيز المشاركة المجتمعية وتحقيق الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي.

يذكر أن منصة اعتماد هي المنصة الإلكترونية المعتمدة للخدمات المالية الحكومية لمختلف الجهات الحكومية والخاصة، في إطار تعزيز التواصل وتسهيل إتمام الخدمات المالية بشكل إلكتروني، كما يمكنكم الاطلاع على كل ما يخص المنصة عبر الرابط: etimad.sa

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