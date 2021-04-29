وفاة الأمير محمد بن طلال عم الملك عبدالله الثاني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

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أعلن الأردن وفاة الأمير محمد بن طلال بن عبدالله بن الحسين بن علي، عم ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني والممثل الشخصي للملك عن عمر ناهز 81 عامًا، قضاها في خدمة الوطن.

ونعى الديوان الملكي الهاشمي بمزيد من الحزن والأسى المغفور له، بإذن الله تعالى، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في عمان، يوم الخميس الواقع في 17 رمضان 1442 هجريًا، الموافق 29 أبريل 2021 ميلاديًا.

من هو الأمير محمد بن طلال ؟

هو الابن الثاني للملك طلال بن عبدالله والملكة زين الشرف، من مواليد 2 أكتوبر 1940، تلقى علومه الابتدائية في الكلية العلمية الإسلامية في عمّان، ثم التحق بمدرسة بوسوليل، في سويسرا، وأنهى دراسته الثانوية في كلية بريانستون في المملكة المتحدة.

التحق بعد ذلك بالكلية العسكرية في بغداد وبعد إنهاء دراسته العسكرية وعودته للأردن انضم إلى الجيش الأردني وذلك في كتيبة الحرس الملكي الخاص وذلك قبل أن يصبح المرافق العسكري للملك حسين بن طلال.

أهم المناصب التي تقلدها

شغل العديد من المناصب من بينها ولي عهد الأردن في عهد الملك الحسين بن طلال، من 11 أغسطس 1952 حتى 30 يناير 1962، وهو يوم مولد الملك الحالي عبدالله الثاني بن الحسين الذي عُيّن وليًا للعهد فور ولادته، واستمر ذلك حتى 1 أبريل 1965 ليعيّن بعدها الأمير الحسن بن طلال وليّا للعهد.

كما عُيّن رئيسًا لمجلس شيوخ العشائر في عام 1970 وعين ممثلًا شخصيًا للملك من عام 1973 وكان لا زال يتولى هذا المنصب، كما ترأس في فترة من الفترات اللجنة العليا للسياحة، وعُيّن أكثر من مرة رئيسًا لهيئة النيابة على العرش ونائبًا للملك خلال سفره إلى الخارج.

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