وزير الصحة يجيب على استفسارات وملاحظات اللجنة الصحية بالشورى

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم الخميس، الدكتورة زينب أبوطالب رئيس اللجنة الصحية بمجلس الشورى وعددًا من أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، وذلك في مقر المركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم بالرياض.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور توفيق الربيعة برئيس وأعضاء اللجنة الصحية بمجلس الشورى، منوهًا بالدور المهم الذي يقوم به مجلس الشورى وفق دوريه التشريعي والرقابي، مشيرًا إلى أهمية تفعيل المشاركة والتواصل المستمر بين كافة الأجهزة الحكومية لتحقيق الأهداف المرجوة.

إجراءات الصحة لمجابهة كورونا

واطلع معاليه ووفد اللجنة الصحية خلال الاجتماع على عرض مرئي عن الإجراءات التي تمّت من قبل وزارة الصحة للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد ومواجهتها.

عقب ذلك، استعرض مسؤولو الوزارة خلال الاجتماع جهود الحملة الوطنية للقاحات والخدمات الصحية التي تقدمها مراكز تأكد وعيادات تطمن، وإيضاح العمل الذي تقوم به اللجنة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة والتي تشترك فيها العديد من الجهات والأجهزة الحكومية.

برامج التحول في وزارة الصحة

وألمح مسؤولو الوزارة خلال العرض المرئي إلى أبرز المنجزات التي حققتها الوزارة ومساهمة الوزارة في تحقيق عدة أهداف استراتيجية ضمن منظومة رؤية المملكة ٢٠٣٠، ونموذج التحول في وزارة الصحة والذي يرتكز على ستة برامج رئيسية لقيادة وتوحيد الجهود، ومشاريع شراكة الوزارة مع القطاع الخاص، والإنجازات المتحققة في الصحة الرقمية خلال الفترة الماضية.

وفي نهاية العرض المقدم طرح أعضاء المجلس أعضاء اللجنة الصحية عددًا من الاستفسارات والملاحظات والآراء حيال ما تم عرضه من إنجازات وعمل خلال الاجتماع حيث قدم معالي الوزير والمسؤولون في الوزارة إجاباتهم على ما تم طرحه من استفسارات وتساؤلات.

وفي ختام اللقاء قام وفد مجلس الشورى بجولة ميدانية اطلع الوفد خلالها على المركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم حيث اطلعوا على كافة الأعمال التي يقوم بها المركز الذي يتابع كافة الأنشطة الصحية والبيانات وتحليلها في المملكة.

وضم وفد المجلس عددًا من أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة الصحية وهم معالي الدكتور صالح الشهيب، والدكتورة نجوى الغامدي، والدكتورة منى آل مشيط، والدكتورة أميرة البلوي، والدكتور خالد السيف.



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