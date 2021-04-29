أبو زاهرة لـ”المواطن” : نجمة المساء بدأت بالظهور

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة لـ”متابعات الخليج 365“، أن كوكب الزهرة بدأ يبتعد عن وهج شمس الغروب بعد انتقاله من سماء الفجر في وقت سابق من هذا الشهر إلا أن الكوكب لايزال محاطًا بضوء شفق الغروب، ولكن هذا على وشك أن يتغير.

الزهرة يبدو كجوهرة ألماس

وبيّن أنه خلال الأسابيع المقبلة سيرتفع كوكب الزهرة في سماء الليل يومًا بعد يوم وبحلول أواخر مايو، وسوف يسطع الكوكب في أبهى حلة في سماء المساء، كجوهرة ألماس، وسيظل مشاهدًا لبقية العام.

سطوع نجم المساء

واختتم أبو زاهرة بالقول: إن كوكب الزهرة يعرف غالبًا بنجم المساء عند رؤيته عند المطال المسائي بينما تعرف بنجم الصباح عن المطال الصباحي، إذ اعتقد القدماء لزمن طويل أن نجم الصباح ونجم المساء جسمان مختلفان، فأسموهما (فوسفوروس) و(هسبروس) لكن فيثاغورس أدرك قبل 500 عام من الميلاد أن الاثنين واحد، ويحتمل أن تكون الزهرة الكوكب الأول الذي عرف بهذا الشكل بسبب سطوعها وحركتها السريعة نسبيًا.

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