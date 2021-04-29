شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الساعة الذرية بمتحف برج الساعة في مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

سلط الإعلامي أحمد الشقيري الضوء على أحد الأماكن السياحية في مكة المكرمة، ومنها متحف برج الساعة.

وذكر، خلال برنامجه "سين" المذاع على قناة mbc، أن المتحف يضم صورة لمجرة درب التبانة، وصور لانفجار حدث من آلاف السنين.

وأضاف أن المتحف يضم أيضا ساعة رملية وساعة مائية، وساعة شمعية وساعة شمسية، وكذلك الساعة البرجية، لافتا إلى أن مثل هذه المتاحف تعد عنصر هام من عناصر السياحة.