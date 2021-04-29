شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. صورة لـ طرق مكة المكرمة من الفضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

التقط رائد الفضاء الياباني نوغوتشي سويشي صورة رائعة من الفضاء لمكة المكرمة أثناء وجوده على متن محطة الفضاء الدولية.

وبينت الصورة التي نشرها رائد الفضاء وعلق عليها بـ "مكة، السعودية"، طرق مكة ومساكنها وجبالها، فيما برز وسطها الحرم المكي الشريف، كبقعة منيرة بيضاء، وعلى جانبها خيام مشعر منى والجمرات.

يذكر أن "سويشي" قد عاد في 24 أبريل الماضي من رحلته ومعه 10 رواد آخرون بعد أن مكثوا 6 اشهر على متن المحطة الدولية للفضاء.