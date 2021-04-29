شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يتفاعل مع مناشدة مخرج "طاش ما طاش" ومعاناته مع السرطان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

علق رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه تركي آل الشيخ على مناشدة المخرج عامر الحمود للوقوف مع المخرج عبدالخالق الغانم، الذي يعاني من مرض سرطان البروستات.

وقال الحمود عبر حسابه في تويتر: "صاحب الأيادي البيضاء والدعم لكل المبدعين الشيخ تركي آل الشيخ، زميلي وأخي المخرج المبدع عبدالخالق الغانم والذي شاركني في إخراج طاش ما طاش هو اليوم بأمس الحاجة لوقفتك معه في مرضه الله يشافيه ويعافيه وأن تكون أنت السبب بعد الله سبحانه في شفائه".

وتفاعل تركي آل الشيخ مع تغريدة الحمود بقوله: "أبرك ساعة ياليت وسيلة تواصل".