شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث مديرية السجون يوضح شروط التسجيل في خدمة فرجت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح العقيد بندر الخرمي المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون شروط التسجيل في خدمة فرجت عبر منصة أبشر.

وقال الخرمي أن الشروط تتمثل بأن لاتكون المطالبة المالية ناجمة عن قضية جنائية وألا تكون المطالبة المالية إذا صحت أن تكون مصاحبة لقضية جنائية.

وأضاف أن هناك تفاعل كبير مع خدمة فرجت، مشيرة إلى أن عدد. المستفيدين يصل إلى أكثر من ٤٦٠٠ مواطن ومقيم منذ إطلاقه.