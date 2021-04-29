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بالفيديو.. متحدث مديرية السجون يوضح شروط التسجيل في خدمة فرجت

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح العقيد بندر الخرمي المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون شروط التسجيل في خدمة فرجت عبر منصة أبشر.

 

وقال الخرمي أن الشروط تتمثل بأن لاتكون المطالبة المالية ناجمة عن قضية جنائية وألا تكون المطالبة المالية إذا صحت أن تكون مصاحبة لقضية جنائية.

وأضاف أن هناك تفاعل كبير مع خدمة فرجت، مشيرة إلى أن عدد. المستفيدين يصل إلى أكثر من ٤٦٠٠ مواطن ومقيم منذ إطلاقه.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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