شكرا لمتابعة خبر عن رئيس غرفة التجارة الأمريكية: "تعجبني الثقافة السعودية.. وزوجتي تأقلمت سريعا مع الحياة بالمملكة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

‎تحدث طارق سولمون - رئيس غرفة التجارة الأمريكية في المملكة عن تجربة إقامته الفريدة في ‎المملكة وانطباعاته الذي تغير بمجرد وصوله إليها برفقة زوجته زينة.

وقال سولومون "أقيم في المملكة منذ عام ٢٠١١، انتقلت من ميامي فلوريدا في الولايات المتحدة، وجئت المملكة للحصول على فرصة عظيمة، للعمل في مجال ذو تحدي في شركة كبيرة "

وتابع "في البداية ظننت أن زوجتي زينة ستمضي فترة كبيرة للتأقلم مع الحياة في المملكة، ولكنها تأقلمت سريعا، وقمت بإطلاعها على تفاصيل الحياة، وأخبرتها بخلفية عن الدولة، ووجودها هنا جعل من الحياة أفضل بكثير لانه من الجميل وجود شخص تشاركه هذه الحياة، وانا ممتن بوجودها هنا معي"

وأضاف طارق سولمون : " تعجبني الثقافة ‎السعودية في الضيافة العربية والطريقة المميزة التي يتم فيها تقديم ‎القهوة والشاي".