شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. اكتشاف أحد أقدم الهياكل الحجرية الضخمة في العلا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - العلا (صدى):

أعلن معهد الممالك المتخصص في البحوث العلمية الأثرية في محافظة العلا، عن اكتشاف أحد أقدم الهياكل الحجرية الضخمة تعرف بـ"المستطيلات".

ومن جهته، علق مدير إدارة المتاحف في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبد الرحمن السحيباني، على الاكتشافات الأثرية التي تم اكتشافها في محافظة العلا، لافتا إلى هذه الاكتشافات تدل على عمق وثراء التراث في العلا وعلى كمية الأسرار التي لم تُكتشف بعد.

وذكر، خلال حديثه لقناة العربية"، أن "المستطيلات" الضخمة التي تم اكتشافها في العلا هي عبارة عن منشآت حجرية ذات شكل مستطيل تبنى عادة فوق قمم الجبال.

وأضاف أن وظيفة هذه المستطيلات هي وظيفة جنائزية، وعثر بداخلها على أسنان وقرون للماشية، وربما كانت تستخدم هذه الأشياء كقرابين ضمن الطقوس الجنائزية، ويرجع تاريخها إلى القرن السادس قبل الميلاد.