شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ السبر: يجوز للمرأة العجوز أن تكشف وجهها بشرط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال أستاذ الفقه المقارن الدكتور سعد السبر حكم كشف المرأة الكبيرة وجهها الرجال الأجانب.

وأوضح الشيخ السبر " المرأة الكبيرة العجوز التي ليس لديها رغبة في النكاح لا مانع أن تكشف وجهها بشرط بأن لاتضع زينة".

وأضاف "استعفاف المرأة وتسترها خير لها وأفضل",واستدل بقوله تعالى "وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ".