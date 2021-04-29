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صندوق التنمية العقارية: اعتماد يوم 24 من كل شهر ميلادي موعداً لإيداع الدعم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي اعتماد يوم 24 من كل شهر ميلادي موعداً لإيداع الدعم الشهري .

وأكد "العصيمي " أن هذا القرار التزاماً من صندوق التنمية العقارية تجاه مستفيدي "سكني" من وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري ، وذلك حرصاً من الصندوق على تمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم الشهري قبل إيداع الراتب الشهري.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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