عملة إيثريوم تصل إلى مستوى قياسي

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وصلت عملة إيثريوم إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الخميس مع تراجع هيمنة بيتكوين على سوق العملات المشفرة.

وقفزت ثاني أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية إلى رقم قياسي جديد بلغ 2800 دولار صباح اليوم الخميس.

وكانت بيتكوين، العملة الرقمية الكبرى في العالم من حيث القيمة السوقية ، تتداول عند سعر أقل قليلاً من 54471 دولار.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن بنك الاستثمار الأوروبي يوم الأربعاء أنه أصدر أول سند رقمي على الإطلاق عبر بلوك تشين إيثريوم، الشبكة الأساسية للعملة الرقمية.

وأدى ذلك إلى تكهنات بأن العملة تكتسب زخمًا بين المؤسسات المالية الرئيسية، وتم تداول معظم العملات المشفرة الرئيسية على ارتفاع اليوم الخميس، مدعومة بارتفاع إيثريوم.

وانخفضت عملة بيتكوين بنحو 16 في المئة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 65000 دولار تقريبًا في وقت سابق من هذا الشهر.

ولا تزال العملة مرتفعة بنسبة 90 في المئة تقريبًا حتى الآن هذا العام، وذلك على خلفية الاهتمام المتزايد من المستثمرين المؤسسيين والمشترين من الشركات، مثل تيسلا.

وفي الوقت نفسه، حذر بعض المستثمرين من الفقاعة في سوق العملات المشفرة، وارتفعت عملة Dogecoin يوم أمس الأربعاء بعد تغريدات داعمة من مشاهير، مثل: إيلون ماسك ومارك كوبان.

وقد ارتفعت أيضًا الكثير من العملات البديلة الأخرى هذا العام، وأدى ذلك إلى انخفاض هيمنة بيتكوين على سوق العملات الرقمية إلى أقل من 50 في المئة خلال الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ شهر أغسطس 2018.

وكانت المرة الأولى التي انخفضت فيها حصة بيتكوين في السوق دون هذا المستوى في عام 2017، قبل حدوث انخفاض كبير في أسعار العملات المشفرة يشار إليه الآن باسم شتاء التشفير.

لكن المضاربين على ارتفاع عملة بيتكوين يؤكدون أن الأمور مختلفة هذه المرة، حيث إن الارتفاع مدفوع بالطلب المؤسسي وليس مستثمري التجزئة.

ويقول المشككون في العملات المشفرة: إن بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى هي فقاعة مضاربة.

وقد تأتي إيثريوم بعد بيتكوين، لكن هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين العملتين، وعلى سبيل المثال، لدى إيثريوم العديد من مطوري البرامج الذين ينشئون تطبيقات عبر شبكتها.

وتمثل NFT أو الرموز غير القابلة للاستبدال أحد الاتجاهات الشائعة في ما يسمى بمساحة التطبيقات اللامركزية، وهي أصول رقمية تهدف إلى تمثيل ملكية العناصر الافتراضية النادرة، وتعتمد العديد من الرموز غير القابلة للاستبدال على إيثريوم.

وتخضع إيثريوم أيضًا لعملية ترقية رئيسية تدفعها بعيدًا عن بيتكوين، مما يسمح نظريًا بأوقات معاملات أسرع وتقليل مقدار الطاقة المطلوبة لمعالجة المعاملات.

وبعد ترقية الشبكة، تثبت إيثريوم على وجه الخصوص حالة استخدامها، ومع تراكم المطورين حولها، فلا عجب أنها تكتسب الكثير من الجذب بالنسبة للمستثمرين.