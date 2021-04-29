وكيل الصحة يكشف عن سبب للوضع المأساوي لكورونا في الهند.. ويحذر من هذا الشيء

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كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، عن أحد أسباب تفشي فيروس كورونا في الهند بشكل خرج عن السيطرة خلال الفترة الماضية، وما زال مستمرا.
وأوضح أن أحد أسباب الوضع المأساوي في الهند حالياً هو تزامن الاحتفال بمهرجان ديني يُعقد كل 12 عاما مع تفشي الجائحة، حيث تجمع في المهرجان أكثر من 3 ملايين شخص على ضفاف نهر الغانغ.
وحذّر عسيري من أن ما حدث يُعد تذكيرا قاسيا بدور الحشود البشرية في انتشار الأوبئة، ومنها فيروس كورونا (كوفيد-19).
Source akhbaar24
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