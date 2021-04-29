“مينيز” يعلن تشكيل النصر لمواجهة السد في دوري الأبطال

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أعلن المدير الفني لفريق النصر مانو مينيو، تشكيل فريقه لمواجهة السد، في لقاء ضمن منافسات الجولة السادسة بدور المجموعات لدوريي أبطال آسيا.
واختار مينيز تشكيل مكن من :
” وليد عبدالله، سلطان الغنام، عبدالله مادو، العمري، علي لاجامي، الخيبري، علي الحسن، الصليهم، بيتروس، أمرابط، حمدالله”.
ويحتل السد المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، وخلفه النصر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.
Source akhbaar24
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