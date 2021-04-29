- 1/2
- 2/2
︎
.
أعلن المدير الفني لفريق السد القطري تشافي هيرنانديز، تشكيل فريقه لمواجهة النصر، في لقاء ضمن منافسات الجولة السادسة بدور المجموعات لدوريي أبطال آسيا.
واختار تشافي تشكيل مكن من :
“مشعل برشام، عبدالكريم حسن، طارق سليمان، محمد وعد، نام تاهي هي، حسن الهيدروس، سانتي كازورلا، سانتوس، خوخي بوعلام، مصعب خضر، بغداد بونجاح”.
ويحتل السد المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، وخلفه النصر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “تشافي” يعلن تشكيل السد لمواجهة النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.