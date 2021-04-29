“تشافي” يعلن تشكيل السد لمواجهة النصر

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أعلن المدير الفني لفريق السد القطري تشافي هيرنانديز، تشكيل فريقه لمواجهة النصر، في لقاء ضمن منافسات الجولة السادسة بدور المجموعات لدوريي أبطال آسيا.

واختار تشافي تشكيل مكن من :

“مشعل برشام، عبدالكريم حسن، طارق سليمان، محمد وعد، نام تاهي هي، حسن الهيدروس، سانتي كازورلا، سانتوس، خوخي بوعلام، مصعب خضر، بغداد بونجاح”.

ويحتل السد المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، وخلفه النصر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

Source akhbaar24

