ضبط تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية لكورونا في القطيف

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ضبطت شرطة المنطقة الشرقية عددًا من المواطنين في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرقيب محمد الدريهم، بأن التجمع كان في محافظة القطيف، وخالف الاحترازات التي تسهم في تفشي ونقل كورونا، ولائحة الحد من التجمعات، مبيناً عن تطبيق العقوبات المقررة نظاما بحقهم.

وأشار إلى أنه تم القبض أيضاً في ذات التجمع على 5 مواطنين مارسوا التفحيط وأغلقوا أحد الطرق بمركباتهم، إضافة إلى قطعهم الإشارة المرورية.

وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى هيئة الفصل في المخالفات المرورية.

Source akhbaar24

