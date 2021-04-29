“ريجيكامب” يكشف موقف ” عبدالرحمن غريب” من المشاركة أمام الدحيل

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كشف المدير الفني للأهلي لورينتو ريجيكامب، عن موقف عبد الرحمن غريب من المشاركة أمام الدحيل القطري، غدًا الجمعة، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.
وقال ريجيكامب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة:” لدي ثقة كاملة في لاعبي فريقي قبل المواجهة المرتقبة أمام الدحيل”.
وأضاف:” عبد الرحمن غريب جاهز لمباراة الدحيل ولن تمنعه الإصابة، وتدريب اليوم يحدد مشاركة ميتريتا من عدمها”.
وتابع:” لا يمكن أن نحصل على التأهل بالشكل المجاني، لذلك أتمنى من لاعب الفريق أن يكافحوا من أجل بطاقة التأهل”.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط متساويًا مع استقلال طهران الوصيف والدحيل المتصدر بفارق الأهداف.
Source akhbaar24
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