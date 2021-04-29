المرور يوضح شرطًا أساسيًّا بشأن تفويض مركبة الكفيل للمقيم

أوضح المرور السعودي شرطًا أساسيًّا لإتمام إجراءات تفويض مركبة الكفيل للمقيم.

وقال: إن المواطن يمكنه تفويض السيارة لمقيم من على كفالته، بشرط أن يكون المستفيد تحت كفالة مالك المركبة.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لحساب «المرور السعودي»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيه: «هل يستطيع المواطن إجراء تفويض للسيارة لمقيم من على كفالته؟».

وتتضمن طريقة تفويض المركبات، بشكل عام، التسجيل في حساب أبشر الخاص بالشخص، ومن ثم الذهاب إلى: التفاويض ومنها إلى تفاويض المركبات واختيار إضافة مستخدم لمركبة، واختيار إضافة تفويض مركبة (داخل وخارج المملكة).

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