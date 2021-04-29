اعتماد يوم 24 من كل شهر ميلادي لإيداع دعم «سكني»

أعلن صندوق التنمية العقارية أنه تم اعتماد يوم 24 من كل شهر ميلادي موعدًا لإيداع الدعم الشهري للمستفيدين من برنامج (سكني).

وقال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، حمود العصيمي -عبر حسابه على تويتر-: «التزاماً منا تجاه مستفيدي (سكني) من وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري، تم اعتماد يوم 24 من كل شهر ميلادي موعدًا لإيداع الدعم الشهري».

وتابع قائلًا: «وذلك حرصًا من الصندوق على تمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم الشهري قبل إيداع الراتب الشهري».

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