أخبار السعودية اليوم.. «وزير» يشارك في إزالة آثار الأمطار بـ«الحرم».. وزارة الصحة تعلن آخر حصيلة لوفيات وإصابات كورونا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، حيث كشفت وزارة الصحة، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات إلى 416307، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 399509، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6946 حالة، وإلى التفاصيل:

أمير الرياض يؤكّد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح

أكَّد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمبادرة في أخذ لقاح فيروس كورونا، مشددًا على أهمية دور القطاعات الحكومية والخاصة في المنطقة بالتفاعل مع الحملات التوعوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعلى ضرورة رصد جميع مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والعمل على حثّ منسوبيها بضرورة أخذ اللقاح.

«وزير» يشارك في إزالة آثار الأمطار بـ«الحرم»: «نعمة كبيرة»

تفاعل مغردون مع صورة لوزير ماليزي وهو يشارك في إزالة آثار الأمطار بالمسجد الحرام، مبدين إعجابهم بها، ولاقت الصورة رواجًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول المستخدمون على منصات التواصل صورة لوزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي، محمد علي وهو يُشارك العمّال في إزالة آثار الأمطار في المسجد الحرام. وعلق الوزير الماليزي على الصورة بأنه أراد أن يشارك العمال بجهد بسيط، واصفًا مشاركته هذه بـ«النعمة الكبيرة»، وكتب الوزير الماليزي «الحمد لله، في أكثر البيئات صعوبة وتحديًا بسبب جائحة كورونا، جعل الله سبحانه وتعالى كل شيء سهلًا، وأعطانا الفرصة لتقبيل الحجر الأسود وصلاة السنة في حجر إسماعيل».

وزارة الصحة تعلن آخر حصيلة لوفيات وإصابات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1026 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 11حالة وفاة جديدة، و1055 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية، وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بمواعيد لقاحات فيروس كورونا المستجد، وأنه في حال عدم الحضور في الموعد المحدد، فإنه يترتب على ذلك حجز موعد جديد مرة أخرى، وذلك «حرصًا على توفير خدمة متميزة في الحصول على لقاح كورونا وبدون انتظار، نرجو الالتزام بالحضور حسب الموعد المحدد.. عدم الحضور في الموعد المحدد، يتطلب حجز موعد جديد مرة أخرى من قِبل المستفيد».

المسموح لهم بدخول المملكة.. «الخطوط السعودية» تجدِّد التذكير بالفئات

جددت الخطوط السعودية التذكير بالفئات المسموح لها بالدخول إلى المملكة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «يسمح بدخول الممارس الصحي وعوائلهم/ عائلة الممارس، زوجته وأبنائه فقط سواء كانوا مسافرين معه أو بدونه مع ضرورة توفير إثبات مهنة الممارس وصلة القرابة».

مصرع سعودي خلال تصادم طائرتين بجنوب إفريقيا.. والسفارة: نتابع الموقف

أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جنوب إفريقيا مصرع مواطن سعودي، في حادث طائرتين للتدريب على الطيران، موضحة أن المواطن «أحمد بن محمد بن أحمد السيسي» قتل في حادث الاصطدام بين الطائرتين، وإحداهما تابعة لمدرسة (entral flying academy) والأخرى تابعة لـ(sky hawk).، وأضافت السفارة أن الحادث وقع في إحدى ضواحي مدينة جوهانسبرج، وأن المواطن السعودي كان يستقل طائرة التدريب الأولى؛ حيث كان يدرس الطيران على نفقته الخاصة، وأسفر الحادث عن وفاة مدربه وكذلك وفاة طاقم الطائرة الثانية

مخالف لنظام الإقامة.. «شرطة الرياض» تُطيح بمقيم ارتكب جريمتين بذات السلوك الإجرامي

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، مخالف لنظام الإقامة، في العقد الرابع من العمر، ارتكب جريمتين بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الترصد لعملاء المصارف والبنوك وسلب ما بحوزتهم من أموال، حيث تم القبض عليه أثناء ترصده لأحد الأشخاص أمام أحد البنوك، وبلغ مجموع الأموال التي تمكن من سلبها (230,000) ريال.

«مفحط» يعرض حياة الآخرين للخطر.. و«مرور جازان» يلقي القبض عليه

أعلن المرور السعودي القبض على قائد مركبة في محافظة صامطة بمنطقة جازان، على خلفية ممارسته للتفحيط، وتفاعل المرور (عبر حسابه بتويتر)، مع بلاغ مواطن موثق بمقطع فيديو، قال فيه إن قائد المركبة مارس التفحيط في محافظة صامطة بمنطقة جازان؛ ما عرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

مبادرة إلغاء الغرامات.. «الزكاة والدخل»: استفيدوا من المرحلة الثانية

جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها لجميع مكلفيها الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية التي دخلت مرحلتها الثانية، حيث تعد إحدى مبادرات الهيئة الهادفة إلى تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص نتيجة الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، والتي تم تمديدها لمدة ستة أشهر ابتداءً من 21 يناير الماضي حتى الثلاثين من يونيو المقبل.

الأرصاد: 8 مناطق تتأثر بسحب رعدية ممطرة اليوم الخميس

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن سحبًا رعدية ممطرة بدأت في التكوُّن في سماء ثمانية مناطق مختلفة بالمملكة، وذكر مركز الأرصاد أنه وفقًا لآخر صور من رادارات الطقس، فقد بدأ تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، كذلك على مناطق: نجران والرياض والشرقية والمدينة المنورة، وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرَد، على مناطق: نجران، جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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