الحارثي: صندوق الشهداء والمصابين ملتزم بتقديم جميع الخدمات للمستفيدين

أكد مستشار وزير الداخلية الأمين العام للصندوق الدكتور ساعد العرابي الحارثي، التزام الصندوق بتقديم جميع الخدمات للمستفيدين بأحدث الإجراءات والسياسات وباستخدام أحدث الأنظمة الإلكترونية وبتميز مؤسسي وحوكمة عالية لتحقيق رضا المستفيدين.

جاء ذلك خلال رئاسة الحارثي، أول اجتماعات «صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين»، بمقر الأمانة العامة له بمدينة الرياض، بحضور منسوبي الصندوق.

ورحب «الحارثي» بالأعضاء الذين انضموا للصندوق متطلعًا لدورهم في تأسيسه والأدوار المطلوبة في المرحلة الأولية لما لهم من خبرة وكفاءة في أداء الأدوار المنوطة بهم بما يحقق مستهدفات الصندوق، وتناول الاجتماع موضوعات متعلقة بالأعمال التأسيسية للصندوق.

وأكد «الحارثي» أن التزام الصندوق؛ يأتي تحقيقًا لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس أمناء صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.