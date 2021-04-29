الرياض و9 مدن سعودية تتصدر حالات التعافي الجديدة من كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تصدر مدينة الرياض لحالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا، مسجلة 420 حالة شفاء، من إجمالي 1055 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لأرقام وزارة الصحة، تم تسجيل 92 حالة تعاف في جدة، و52 في كل من: مكة المكرمة والدمام، و25 في المدينة المنورة، و23 في الهفوف، و22 في المبرز، و18 في حائل، و15 في كل من: تبوك والظهران، و14 في الليث، و12 في كل من: عرعر ورماح، و11 في الطائف، و10 في الزلفي.

كما تم تسجيل 9 حالات تعاف في حوطة بني تميم، و8 في كل من: خميس مشيط ونجران والخبر وضرما والقنفذة والنعيرية، و7 في كل من: سكاكا وعفيف وينبع وبدر، و6 في كل من: بريدة وأبها والمجمعة والدلم وأبو عريش وحفر الباطن والقويعية ووادي الدواسر.

وتم تسجيل 5 حالات تعاف في كل من: الدرب وعنيزة وبقيق وظهران الجنوب ورجال المع والطوال، و4 في كل من: الدوادمي والقطيف والكامل والبدائع والخفجي والخرج، و3 في كل من: بدر الجنوب وجازان وبيشة ومليجة والخرمة والشملي وبيش والنماص وأضم وبللسمر.

وتسجيل حالتي تعاف في كل من: رفائع الجمش والحرجة والعارضة والجبيل وعيون الجواء ورياض الخبراء والحناكية وحريملاء وبلجرشي والمزاحمية ووادي الفرع.

وتم تسجيل حالة تعاف واحدة في كل من: موقق والقوارة والشنان وسميراء وعقلة الصقور وسراة عبيدة والقريات ومهد الذهب والمويه وأحد المسارحة والمجاردة وشرورة وأملج ورفحا والمذنب والدرعية وضمد وفيفا والحرث وقرية العليا والحمنة وساجر والقريع والجفر.

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