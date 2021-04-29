الجوازات توضح طريقة تجاوز «عدم ظهور سداد رسوم إقامة العاملة المنزلية»

أوضحت المديرية العامة للجوازات طريقة تجاوز مشكلة «عدم ظهور سداد رسوم إقامة العاملة المنزلية».

جاء ذلك ردًا على تساؤل تلقته المديرية، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، قال فيه أحد المستفيد: تم سداد رسوم إصدار إقامة لعاملة منزلية وحين الذهاب لموقع أبشر، لإصدار الإقامة يقول «لم يتم سداد الرسوم»، فما الحل؟

وقالت المديرية العامة للجوازات، إنَّ المستفيد في تلك الحالة، عليه أن يقوم باسترداد الرسوم عبر حسابه البنكي والسداد مرة أخرى.

يذكر أن المديرية العامة للجوازات تختص بالتنظيمات والتعليمات والإجراءات الخاصة بالمواطنين والوافدين؛ فتمنح وثائق السفر اللازمة؛ لتأمين تنقلاتهم من وإلى المملكة وإقامتهم بموجبها في الدول الأجنبية وتسجيل مغادرتهم وقدومهم.

وبشأن الوافدين، تقوم المديرية بتنظيم وضبط شؤونهم من دخول واستقبال وتنظيم حركة إقامتهم في المملكة، سواء كانت هذه الإقامة للعمل أو للزيارة أو لأداء مناسك الحج والعمرة، ومراقبة وضعهم النظامي في المملكة، ومنحهم تأشيرات السفر اللازمة، وتسجيل قدومهم ومغادرتهم.

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