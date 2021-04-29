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5 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة في الـ24 ساعة الماضية

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الرياض - محمد عبدالله - وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1026 إصابة..

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن حصيلة إصابات فيروس في المملكة، وتصدرت منطقة الرياض الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 441 إصابة، من إجمالي 1026 حالة جديدة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 233 حالة، والمنطقة الشرقية 133 حالة، وعسير 49 حالة، والمدينة المنورة وجازان 33 حالة لكل منهما، والقصيم وحائل 21 حالة لكل منهما، وتبوك 18 حالة، والحدود الشمالية 16 حالة، ونجران والباحة 10 حالات لكل منهما، والجوف 8 حالات.

 كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1026 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 11حالة وفاة جديدة، و1055 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 416307، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 399509، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6946 حالة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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