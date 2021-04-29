الزعاق يحدد أفضل فترات وليالي العام

قال المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الخميس، إن الربيع أفضل فترات السنة على الإطلاق.

واستشهد الزعاق على جمال الربيع، بقول الشاعر العربي: أتَاكَ الرّبيعُ الطّلقُ يَختالُ ضَاحِكاً/ منَ الحُسنِ حتّى كادَ أنْ يَتَكَلّمَا، وفق العربية.

وتابع: إن القمرة أفضل أيام الشهر على الإطلاق ولا تجتمع مع الربيع إلا لأيام معدودة في السنة (في عز الربيع – شهري مارس وأبريل)، مشيرًا إلى أنه لأهمية القمرة لدى العرب جعلوا لها حسابًا خاصا بها.



وكان المركزُ الوَطنيُّ للأرصادِ قد توقَّعَ بتقريره لطقسِ غدٍ الجمعة، هطولَ أمطارٍ رعديةٍ، متوسطةٍ إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخات برد على منطقة نجران ومرتفعات جازان ومكة المكرمة، وعسير، والباحة، فضلًا عن نشاط في الرياح السطحية، قد تثير الأتربة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

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