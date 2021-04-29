ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة حفر الباطن، مواطنين تورطا في ترويج المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكشفت عن العثور بحوزتمها على 17 قرص إمفيتامين ومادة الحشيش المخدر، وسلاح ناري من نوع مسدس. وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتهمين، وإحالتهما إلى النيابة العامة.



كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مواطنين تورطا في ترويج المخدرات عبر مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.