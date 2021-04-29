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إغلاق أحد المولات في الطائف بسبب التكدس البشري

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

إغلاق أحد المولات في الطائف بسبب التكدس البشري

عدم تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية

متابعات الخليج 365 - واس

أغلقت الفرق الرقابية التابعة لعدد من الجهات الخدمية بمحافظة الطائف، أحد المولات التجارية ، وذلك لعدم تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس .
ويأتي قرار الإغلاق بعد وقوف اللجنة المشتركة من عدة جهات حكومية ، ورصدها ملاحظة عدم الالتزام بالاشتراطات والاحترازات الخاصة من خلال التكدس البشري الكثيف أمام بوابات المول دون تباعد جسدي وأمام بعض المحلات والممرات.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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