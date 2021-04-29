شكرا لقرائتكم إغلاق أحد المولات في الطائف بسبب التكدس البشري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29
أغلقت الفرق الرقابية التابعة لعدد من الجهات الخدمية بمحافظة الطائف، أحد المولات التجارية ، وذلك لعدم تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا.
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إغلاق أحد المولات في الطائف بسبب التكدس البشري
عدم تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية
متابعات الخليج 365 - واس
أغلقت الفرق الرقابية التابعة لعدد من الجهات الخدمية بمحافظة الطائف، أحد المولات التجارية ، وذلك لعدم تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا.
ويأتي قرار الإغلاق بعد وقوف اللجنة المشتركة من عدة جهات حكومية ، ورصدها ملاحظة عدم الالتزام بالاشتراطات والاحترازات الخاصة من خلال التكدس البشري الكثيف أمام بوابات المول دون تباعد جسدي وأمام بعض المحلات والممرات.
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