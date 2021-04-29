شاهد جريان وادي رخو شمالي ينبع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهد وادي رخو شمالي ينبع في منطقة المدينة المنورة اليوم جريان المياه بشدة بعد الأمطار التي هطلت على المحافظة خلال الساعات الماضية.

وأظهر مقطع فيديو متداول جريان المياه في الوادي بشكل سريع، فيما لا تزال فرصة هطول الأمطار قائمة.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الخميس – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، جازان، عسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

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