ثقافي/ من معالم منطقة الرياض .. مسجد قصر الشريعة التاريخي بالهياثم الذي بني قبل 104 أعوام



الهياثم 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واس

يقع مسجد قصر الشريعة التاريخي بمدينة الهياثم غرب محافظة الخرج جنوب مدينة الرياض، ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1338هـ ، ويقع ضمن مشروع الأمير

وتحديدًا يقع مسجد قصر الشريعة بمدينة الهياثم، ويبعد نحو 3كم جنوب شرق المدينة، ويتميز ببنائه على الطراز النجدي المكون من الطين والحجر وسقفه مبني من خشب الأثل وسعف النخيل .

وتبلغ مساحة المسجد الحالية (314م2) ، ويتسع لنحو (90) مصليًا ، ويتكون من بيت المسجد من بيت للصلاة (6.35*14.42م) وسرحة (14.70*7م) وخلوة (5.60*14.65م).

ويضم المسجد بعد تطويره في وقتنا الحالي بيت الصلاة والسرحة والخلوة ودورات مياه ومواضئ للرجال والنساء ، وتبلغ مساحته (371م2) ، ويتسع لـ (150) مصليًا.

ويعد المسجد من أبرز المباني التراثية بمدينة الهياثم، وترجع الأهمية التاريخية له كونه يتبع لقصر الشريعة المكون من كل من قصر سعود الكبير وقصر البجادي.

وكان إنشاء المسجد والمنطقة المحيطة به في عهد الملك عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - بعد أن تأسست البلدة القديمة بالهياثم عام 1338هـ حيث كانت الهياثم موطنا للعديد من الأسر القديمة.

ومسجد قصر الشريعة التاريخي بجانب كونه مكانًا للصلاة والعبادة يعد منارة ثقافية وعلمية لأهالي القرية، وتعقد فيه العديد من الدروس والمحاضرات وكان أهالي القرية يتعلمون فيه الكتابة والقرآن الكريم.

// انتهى //

18:05ت م

0164



الهياثم 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واسيقع مسجد قصر الشريعة التاريخي بمدينة الهياثم غرب محافظة الخرج جنوب مدينة الرياض، ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1338هـ ، ويقع ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة التي تضم 30 مسجدا في 10 مناطق، وهو جاهز حاليًا لإقامة الصلاة فيه.وتحديدًا يقع مسجد قصر الشريعة بمدينة الهياثم، ويبعد نحو 3كم جنوب شرق المدينة، ويتميز ببنائه على الطراز النجدي المكون من الطين والحجر وسقفه مبني من خشب الأثل وسعف النخيل .وتبلغ مساحة المسجد الحالية (314م2) ، ويتسع لنحو (90) مصليًا ، ويتكون من بيت المسجد من بيت للصلاة (6.35*14.42م) وسرحة (14.70*7م) وخلوة (5.60*14.65م).ويضم المسجد بعد تطويره في وقتنا الحالي بيت الصلاة والسرحة والخلوة ودورات مياه ومواضئ للرجال والنساء ، وتبلغ مساحته (371م2) ، ويتسع لـ (150) مصليًا.ويعد المسجد من أبرز المباني التراثية بمدينة الهياثم، وترجع الأهمية التاريخية له كونه يتبع لقصر الشريعة المكون من كل من قصر سعود الكبير وقصر البجادي.وكان إنشاء المسجد والمنطقة المحيطة به في عهد الملك عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - بعد أن تأسست البلدة القديمة بالهياثم عام 1338هـ حيث كانت الهياثم موطنا للعديد من الأسر القديمة.ومسجد قصر الشريعة التاريخي بجانب كونه مكانًا للصلاة والعبادة يعد منارة ثقافية وعلمية لأهالي القرية، وتعقد فيه العديد من الدروس والمحاضرات وكان أهالي القرية يتعلمون فيه الكتابة والقرآن الكريم.// انتهى //18:05ت م0164

كانت هذه تفاصيل خبر ثقافي/ من معالم منطقة الرياض .. مسجد قصر الشريعة التاريخي بالهياثم الذي بني قبل 104 أعوام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.