

الرياض 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واس

في إطار السعي المتواصل إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والبرامج التنفيذية المنبثقة، تبدأ وزارة الداخلية باستقبال طلبات تراخيص أندية التدريب على الرماية، اعتباراً من مطلع شهر شوال 1442هـ، من خلال التقدم بطلب الحصول على الموافقة المبدئية عبر البوابة الإلكترونية للأمن العام (أمن) واختيار خدمة تراخيص أندية الرماية.

وتدعم هذه البادرة التوجهات الاستراتيجية لبرنامج جودة الحياة ومحققة لأهدافه المتمثلة في تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، كما ستسهم هذه الأندية في توفير فرص للتوظيف، وتدريب آمن للمهتمين بهواية الرماية بالأسلحة النارية، يراعى فيها أعلى معايير السلامة.

ويمكن للمهتمين الاطلاع على الشروط والمتطلبات المتعلقة بالخدمة عبر الرابط التالي (https://www.moi.gov.sa).

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17:59ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم /" الداخلية" تبدأ في استقبال طلبات تراخيص أندية التدريب على الرماية مطلع شوال القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.