

رفحاء 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واس

دعت الكلية التقنية بمحافظة رفحاء ،بمنطقة الحدود الشمالية متدربيها للتسجيل في البرامج التدريبية المساندة للعام 1442هـ التي تنفذها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بإدارة التدريب بنظام التدريب عن بعد،عن طريق موقع البلاك بورد،ويكون التسجيل عن طريق موقع رايات.

وأشارت إلى ان بداية فترة التدريب ستكون بتاريخ 6/ 10/ 1442هـ ،وحتى 27/ 10 / 1442هـ،وتتمثل في عقد 13 برنامجاً تطويرياً في عدد من المجالات التخصصية،وحددت التسجيل باختيار ثلاثة برامج تدريبية فقط من البرامج المتاحة.

// انتهى //

17:59ت م

0162





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تقنية رفحاء" تدعو للتسجيل في البرامج التدريبية التطويرية المساندة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.