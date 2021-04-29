السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية: 4125 ذبيحة يستقبلها مسلخ عرعر المركزي خلال 15 يوماً



عرعر 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واس

استقبل مسلخ عرعر المركزي التابع لأمانة منطقة الحدود الشمالية خلال 15 يوماً الماضية 4125 من الأنعام شملت البقر والإبل والأغنام حسب خطط تم وضعها بهدف الحفاظ على صحة وسلامة مرتادي المسلخ سواء من توفير معقمات يدوية أو الالتزام بالمسافات الآمنة بين المواطنين.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بأمانة المنطقة ثامر القاران أن أعمال الذبح تتم بإشراف بيطري، لضمان سلامة المذبوحات، مؤكداً حرص الأمانة على تطبيق جميع التدابير الوقائية والخطة التنظيمية المعتمدة لمنع الزحام وتيسير تقديم الخدمات للمستفيدين من المسالخ.

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17:52ت م

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